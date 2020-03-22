Правительство приняло Постановление, уточняющее, какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко на странице FACEBOOK.

Бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Могут работать без ограничений:

Торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Банковские и страховые учреждения, мед- и ветеринарная практика, АЗС , СТО , заведения по ремонту техники и бытовых изделий, все виды почты.

Общественное питание только для адресной доставки.

“Существенно улучшили проезд в общественном транспорте. Вместо нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения”, – пишет он.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 25 марта.