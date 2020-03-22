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Правительство приняло Постановление, уточняющее, какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.
Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко на странице FACEBOOK.
Бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.
Могут работать без ограничений:
“Существенно улучшили проезд в общественном транспорте. Вместо нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения”, – пишет он.
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