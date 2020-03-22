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Какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине

Какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине

Правительство приняло Постановление, уточняющее, какой бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко на странице FACEBOOK.

Бизнес может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Могут работать без ограничений:

  • Торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.
  • Банковские и страховые учреждения, мед- и ветеринарная практика, АЗС, СТО, заведения по ремонту техники и бытовых изделий, все виды почты.
  • Общественное питание только для адресной доставки.

“Существенно улучшили проезд в общественном транспорте. Вместо нормы в 10 человек может быть заполнено 50% мест для сидения”, – пишет он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса.
  • Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 25 марта.
  • Карантин продлен еще на 30 дней – до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
По материалам Finance.UA
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