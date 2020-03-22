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В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса

В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса

Из-за карантинных ограничений инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше.

В Нидерландах заявили, что благодаря правильным действиям правительства удалось остановить быстрое распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает NOS.

Директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заражений от инфицированных коронавирусом людей ниже или равно одному.

Также он добавил, что из-за карантинных ограничений инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше, и интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

По материалам РБК-Украина
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