В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса

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Из-за карантинных ограничений инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше.
В Нидерландах заявили, что благодаря правильным действиям правительства удалось остановить быстрое распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает NOS.
Директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заражений от инфицированных коронавирусом людей ниже или равно одному.
Также он добавил, что из-за карантинных ограничений инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше, и интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.
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