Кабмин запретил увольнять госслужащих во время карантина

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Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.
Как отметил министр юстиции Денис Малюська, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. “Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора”, – сказал он.
“Также рекомендуем предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективными обстоятельствами карантина и чрезвычайной ситуации”, – сообщил Малюська.
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