"Буковель" закрылся на карантин

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С 25 марта ТК “Буковель” временно приостанавливает работу и досрочно заканчивает зимний сезон 2019-2020.
Дословно: “Начиная со среды, 25.03.2020, мы останавливаем работу подъемников и досрочно заканчиваем зимний сезон 2019-2020.
ТК “Буковель” присоединяется к жесткому карантину, который будет распространяться на все услуги, на всей территории комплекса и с завтрашнего дня прекращает принимать туристов. Все сервисы будут закрыты”.
Отмечается, что погодные условия в Буковеле сейчас замечательные и сезон катания мог продолжаться еще довольно долго.
Также в ТК пишут, что нет никаких юридических причин для закрытия, но в данной ситуации пандемии коронавируса “каждый следующий день функционирования курорта – это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья гостей”.
“Буковель” называет основной причиной своего решения “отсутствие достоверной информации” и обвиняет в этом власть, которая “не дает четкого ответа”.
В частности, там считают, что власть не отвечает, сколько людей в Украине инфицированы. Готовы ли медучреждения принять их и оказать необходимую помощь? Обеспечены ли больницы всем необходимым? Сколько людей вернулось в последние дни в Украину из-за границы и были ли они все здоровы и должным образом проверены? Ответственно ли эти люди относятся к персональным обязательствам по самоизоляции? Обеспечена ли страна достаточным количеством тестов для выявления носителей вирусов?
По официальной информации, сейчас в Украине инфицированных 113 человек, 4 человека умерли.
Недавно в Украину из Китая доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок. Запланировано еще несколько рейсов.
Большинство средств индивидуальной защиты, тестов направляются в медицинские учреждения, чтобы обеспечить врачей всем необходимым.
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