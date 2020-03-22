МВД ужесточит наказание для автоугонщиков (инфографика)

Министверство внутренних дел в 2020 году планирует дополнительные меры, направленные на минимизацию количества угонов авто.

Об этом сообщается на странице МТСБУ в FACEBOOK.

“МВД обнародовало данные о количестве угонов авто за последние 6 лет. И тенденция вырисовывается достаточно положительная: если в 2014 году было зарегистрировано 11 943 похищения (3771 раскрыто), то показатели за 2019 практически вдвое ниже – 2019 – 5374 похищение (2250 раскрыто). Можно отметить, что увеличилась и частота раскрытия преступлений, связанных с угоном авто”, – говорится в сообщении.

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Также в МВД рассматривают варианты отдельного наказания за мошенничество с автомобильными номерами. Когда такие планы станут законами – пока точно не известно.

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