За неосвещенные номерные знаки предусматривается штраф

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Управлять автомобилем с неосвещенным номерным знаком в темное время суток или в условиях недостаточной видимости запрещено.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.
Размер штрафа:
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“В данном случае инспектору предоставлено право запретить эксплуатацию автомобиля и временно его задержать путем блокировки или доставки на специальную площадку до устранения неисправностей”, – говорится в сообщении.
Однако, временное задержание может быть осуществлено только после составления инспектором акта осмотра и временного задержания автомобиля. Такой акт может быть составлен только в присутствии двух понятых. Один экземпляр акта полицейский предоставить водителю.
В случае, когда полицейский не соблюдает указанную процедуру, такое задержание автомобиля является незаконным.
Если же водитель устранит неисправность на месте остановки, то инспектор не имеет права осуществлять временное задержание автомобиля.
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