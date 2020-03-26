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За неосвещенные номерные знаки предусматривается штраф

За неосвещенные номерные знаки предусматривается штраф

Управлять автомобилем с неосвещенным номерным знаком в темное время суток или в условиях недостаточной видимости запрещено.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.

Размер штрафа:

  • нарушение первый раз – 170 грн;
  • повторное нарушение в течение года влечет 255 грн штрафа или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

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“В данном случае инспектору предоставлено право запретить эксплуатацию автомобиля и временно его задержать путем блокировки или доставки на специальную площадку до устранения неисправностей”, – говорится в сообщении.

Однако, временное задержание может быть осуществлено только после составления инспектором акта осмотра и временного задержания автомобиля. Такой акт может быть составлен только в присутствии двух понятых. Один экземпляр акта полицейский предоставить водителю.

В случае, когда полицейский не соблюдает указанную процедуру, такое задержание автомобиля является незаконным.

Если же водитель устранит неисправность на месте остановки, то инспектор не имеет права осуществлять временное задержание автомобиля.

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По материалам Finance.UA
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