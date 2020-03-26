Как получить наследство во время карантина

Для того чтобы получить наследство во время карантина, нужно выполнить два шага.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

“Во время карантина Вы имеете право заверить заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему месту жительства, а уже заверенное заявление отправить нотариусу по месту открытия наследства”, – говорится в сообщении.

Как получить наследство:

1). Подать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев с момента его открытия (то есть с момента смерти лица или на момент объявления лица умершим).

В условиях карантина стоит обратить внимание на следующее:

- заявление о принятии наследства подается наследником лично нотариусу по месту открытия наследства;

- заявление о принятии наследства направляется нотариусу по почте, подпись наследника на котором заверена нотариусом.

Кому не нужно в течение 6 месяцев с момента открытия наследства подать заявление о принятии наследства:

- наследнику, который постоянно проживал вместе с умершим лицом на время открытия наследства и который будет считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев он не заявил об отказе от него;

- малолетним, несовершеннолетним, недееспособным лицам, а также лицам, гражданская дееспособность которых ограничена.

Реклама

2). Получить свидетельство о праве на наследство после истечения 6 месяцев со дня открытия наследства:

- свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследников, принявших наследство, каждому из них отдельно с определением фамилии, имени, отчества и долей в наследстве других наследников.

- срок для обращения наследника за получением свидетельства о праве на наследство законодательством не ограничен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫