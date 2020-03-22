Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"

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Среда будет достаточно интересным днем на валютном рынке с элементами курсовой интриги в течение сессии.
На межбанк продолжают влиять все те же внешние и внутренние факторы, но степень их влияния на поведение участников торгов изменится.
С внешними все понятно – пару евро/доллар на фоне новостей по распостранению коронавируса продолжает периодически лихорадить (на момент написания статьи находилась на отметке 1,082 доллара за евро) и это опосредованно отражается на курсе гривны относительно евро на нашем межбанке и в обменках.Сложнее сегодня с внутренними:
1) Покупатели и продавцы по прежнему сложно определяются с определением цены валюты на торгах и при выходе двух-трех крупных игроков одновременно – соотношение спроса и предложения кардинально меняется, что приводит к частым разворотам тренда в течение сессии;
2) Реальные потребности в валюте у импортеров снижаются , так как объемы завозимой заграничной продукции падают. Это уменьшает давление на курс с их стороны.
Кроме этого, уже начинают “выдыхаться” и те украинские валютные заемщики, которые гасили валютные кредиты (как внутри страны, так и по внешним займам) на опасениях роста курса – у них все меньше свободной гривны, а объем выторга падает за счет карантина. На этом фоне в выгодном положении остаются только супермаркеты,аптеки и производители медицинских товаров (масок, антисептиков и т.д.) – у них выручка и цены только растут. Все остальные – “в минусах” и особо закупаться валютой уже не могут.Это тоже работает на стабилизацию курса гривны на межбанке;
3) Экспортеры ждут поступлений основных сумм возмещений НДС и поэтому придерживают валюту до последнего, но вынуждены все же ее постепенно тратить на финансирование текущих затрат. Так что до захода основных сумм возмещений – курсу гривны они особо не помогают, но и не валят его;
4) Прошедший аукцион по размещению валютных ОВГЗ. Продали бумаг на почти 802 млн долларов и 76 млн евро. И теперь, с одной стороны – частично зайдет “живая” валюта напрямую в бюджет (что не отразится на курсе и межбанке), но с другой – во многом это перевложения инвесторами и банками своих гривневых ресурсов от погашений предыдущих облигаций в валютные бумаги с выходом на межбанк и покупкой валюты с дальнейшим ее перечислением в бюджет. Выход этой части гривны на рынок для покупки валюты под сегодняшние расчеты за ОВГЗ – может добавить давления на курс в течение сессии.Поэтому, как и вчера – нас сегодня ждет достаточно средняя активность импортеров на фоне потенциальных выходов покупателей валютных ОВГЗ с целью покупки за свои гривневые ресурсы валюты под расчеты в валюте с Минфином Украины по аукциону.
Попытки покачать курс на таких перекосах со стороны спекулянтов лишь усилятся и при значительных колебаниях на межбанке спроса и предложения – НБУ будет выходить на торги с интервенциями.
По прогнозам объемы операций на торгах 25 марта составят до $320-390 млн при заключении до 520-640 сделок с коридором по доллару в пределах 27,75-28,15 гривен. Попытки вздернуть курс свыше 28 гривен за доллар будут продолжаться в течение всей сессии.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-28,00 и продажа 28,10-28,50 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,97 / 27,99
евро – 30,12 / 30,19
российский рубль – 0,355/ 0,356
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