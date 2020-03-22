Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"

Среда будет достаточно интересным днем на валютном рынке с элементами курсовой интриги в течение сессии.

На межбанк продолжают влиять все те же внешние и внутренние факторы, но степень их влияния на поведение участников торгов изменится.

С внешними все понятно – пару евро/доллар на фоне новостей по распостранению коронавируса продолжает периодически лихорадить (на момент написания статьи находилась на отметке 1,082 доллара за евро) и это опосредованно отражается на курсе гривны относительно евро на нашем межбанке и в обменках.

Сложнее сегодня с внутренними:

1) Покупатели и продавцы по прежнему сложно определяются с определением цены валюты на торгах и при выходе двух-трех крупных игроков одновременно – соотношение спроса и предложения кардинально меняется, что приводит к частым разворотам тренда в течение сессии;

2) Реальные потребности в валюте у импортеров снижаются , так как объемы завозимой заграничной продукции падают. Это уменьшает давление на курс с их стороны.

Кроме этого, уже начинают “выдыхаться” и те украинские валютные заемщики, которые гасили валютные кредиты (как внутри страны, так и по внешним займам) на опасениях роста курса – у них все меньше свободной гривны, а объем выторга падает за счет карантина. На этом фоне в выгодном положении остаются только супермаркеты,аптеки и производители медицинских товаров (масок, антисептиков и т.д.) – у них выручка и цены только растут. Все остальные – “в минусах” и особо закупаться валютой уже не могут.Это тоже работает на стабилизацию курса гривны на межбанке;

3) Экспортеры ждут поступлений основных сумм возмещений НДС и поэтому придерживают валюту до последнего, но вынуждены все же ее постепенно тратить на финансирование текущих затрат. Так что до захода основных сумм возмещений – курсу гривны они особо не помогают, но и не валят его;

4) Прошедший аукцион по размещению валютных ОВГЗ. Продали бумаг на почти 802 млн долларов и 76 млн евро. И теперь, с одной стороны – частично зайдет “живая” валюта напрямую в бюджет (что не отразится на курсе и межбанке), но с другой – во многом это перевложения инвесторами и банками своих гривневых ресурсов от погашений предыдущих облигаций в валютные бумаги с выходом на межбанк и покупкой валюты с дальнейшим ее перечислением в бюджет. Выход этой части гривны на рынок для покупки валюты под сегодняшние расчеты за ОВГЗ – может добавить давления на курс в течение сессии.

ОВГЗ

Поэтому, как и вчера – нас сегодня ждет достаточно средняя активность импортеров на фоне потенциальных выходов покупателей валютныхс целью покупки за свои гривневые ресурсы валюты под расчеты в валюте с Минфином Украины по аукциону.

Попытки покачать курс на таких перекосах со стороны спекулянтов лишь усилятся и при значительных колебаниях на межбанке спроса и предложения – НБУ будет выходить на торги с интервенциями.

По прогнозам объемы операций на торгах 25 марта составят до $320-390 млн при заключении до 520-640 сделок с коридором по доллару в пределах 27,75-28,15 гривен. Попытки вздернуть курс свыше 28 гривен за доллар будут продолжаться в течение всей сессии.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-28,00 и продажа 28,10-28,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,97 / 27,99

евро – 30,12 / 30,19

российский рубль – 0,355/ 0,356

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