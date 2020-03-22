Врачам ввели почасовую оплату труда

Медики поддержали министра здравоохранения Илью Емца в вопросе о введении почасовой оплаты за лечение от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в FACEBOOK.

Письма со словами поддержки начали поступать в министерство со всей Украины. Таких обращений уже несколько десятков.

“Считаем, что Ваша инициатива по введению почасовой оплаты для медицинских и других работников, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции, – это важный шаг. Это шаг, который показывает, что врачи действительно стали важными не только на словах, но и на деле. Это шаг, который хоть как-то компенсирует самоотверженный подход наших медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая больных COVID-19. Этот шаг – символ веры и надежды на такую долгожданную реформу системы здравоохранения, где каждый медицинский работник будет чувствовать себя достойным”, – говорится в одном из писем.

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Сколько будут платить за час работы, пока неизвестно. Однако в комментариях медработники пишут, что такую оплату назначат не всем. Например, те же работники “скорой” не относятся к этой категории, хотя первыми сталкиваются с зараженными больными. Они предлагают поднять зарплаты всем работникам медицинской отрасли.

Спикер министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко, комментируя вопрос об инициативе ввести почасовую оплату труда медиков на время карантина, отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится втрое.

“Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами. Мы можем говорить, что для некоторых работников сферы здравоохранения повышение зарплаты может произойти в три раза”, – заявил спикер.