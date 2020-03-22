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Врачам ввели почасовую оплату труда

Врачам ввели почасовую оплату труда

Медики поддержали министра здравоохранения Илью Емца в вопросе о введении почасовой оплаты за лечение от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в FACEBOOK.

Письма со словами поддержки начали поступать в министерство со всей Украины. Таких обращений уже несколько десятков.

“Считаем, что Ваша инициатива по введению почасовой оплаты для медицинских и других работников, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции, – это важный шаг. Это шаг, который показывает, что врачи действительно стали важными не только на словах, но и на деле. Это шаг, который хоть как-то компенсирует самоотверженный подход наших медиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая больных COVID-19. Этот шаг – символ веры и надежды на такую долгожданную реформу системы здравоохранения, где каждый медицинский работник будет чувствовать себя достойным”, – говорится в одном из писем.

Сколько будут платить за час работы, пока неизвестно. Однако в комментариях медработники пишут, что такую оплату назначат не всем. Например, те же работники “скорой” не относятся к этой категории, хотя первыми сталкиваются с зараженными больными. Они предлагают поднять зарплаты всем работникам медицинской отрасли.

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Спикер министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко, комментируя вопрос об инициативе ввести почасовую оплату труда медиков на время карантина, отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится втрое.

“Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами. Мы можем говорить, что для некоторых работников сферы здравоохранения повышение зарплаты может произойти в три раза”, – заявил спикер.

По материалам Газета по-Украински
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