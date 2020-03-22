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Розничные продажи сжиженного газа выросли почти на 40%

Розничные продажи сжиженного газа выросли почти на 40%

За январь-февраль 2020 года в Украине розничные продажи сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) увеличились на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,54 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сжиженного газа (пропана и бутана) за январь-февраль 2020 года автозаправочные станции продали на 3,54 млрд грн (на 39,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года), дизельного топлива – на 5,51 млрд грн (на 16,1% больше).

Также за 2 месяца 2020 года в Украине через (АЗС) было реализовано моторных бензинов на 6,48 млрд грн (на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе бензина А-92 было продано на 2,35 млрд грн (на 0,8% меньше); бензина А-95 – почти на 3,94 млрд грн (на 11,7% больше).

Как сообщал Укринформ, согласно данным Госстата, за 2019 год АЗС Украины продали моторных бензинов на 45,55 млрд грн (на 6,1% меньше, чем в 2018 году), дизельного топлива – на 34,34 млрд грн (на 4,9% меньше), сжиженного газа – на 21,44 млрд грн (на 8,3% больше).

По материалам УКРИНФОРМ
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