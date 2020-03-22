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Укроборонпром возобновляет работу завода "Маяк"

Укроборонпром возобновляет работу завода "Маяк"

Государственный концерн “Укроборонпром” стабилизирует работу завода “Маяк”, возобновляет производство и возвращает в собственность активы предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома со ссылкой на информацию заместителя гендиректора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафы Найема.

“Верховный суд Украины принял окончательное решение о восстановлении права собственности завода “Маяк” на одно из самых больших зданий предприятия – площадью 6,5 тысячи кв. м на ул. Степана Бандеры, 8, корпус 16-А в Киеве. Последние 15 лет помещение контролировалось частной фирмой, которая провела его реконструкцию, а после – пыталась получить здание в собственность вопреки инвестиционному договору, заключенному с заводом “Маяк” в 2005 году. Государственный завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец Верховный суд установил, что требования частной компании были “направлены на незаконное изъятие имущества из государственной собственности”, – пояснил Найем, комментируя решение ВС, которым восстановлены права собственности “Маяку” на заводское имущество.

Как отмечается, в настоящее время руководство государственного концерна и завода “Маяк” завершают юридические процедуры перерегистрации права собственности на здание.

Налаживание производства и дальнейшее установление контроля над имущественным комплексом – первоочередная задача нового руководства завода. В феврале 2020 года на заводе поменяли директора, который вернул контроль над дочерней компанией “Маяк-Сервис”. Через эту компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией. Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут заключаться напрямую с заводом “Маяк”.

По материалам УКРИНФОРМ
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