В этом году App Store заработает еще в 20 странах

В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году.

На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.

В данный момент магазин официально запущен в 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:

Афганистан;

Габон;

Кот-д’Ивуар;

Грузия;

Мальдивы;

Сербия;

Босния и Герцеговина;

Камерун;

Ирак;

Косово;

Ливия;

Черногория;

Марокко;

Мозамбик;

Мьянма;

Науру;

Руанда;

Тонга;

Замбия;

Вануату.

Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.