В этом году App Store заработает еще в 20 странах

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В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году.
На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.
В данный момент магазин официально запущен в 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:
Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.
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