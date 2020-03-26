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В этом году App Store заработает еще в 20 странах

В этом году App Store заработает еще в 20 странах

В начале года Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $155 млрд. Для сравнения, разработчики, предлагающие свои приложения в магазине Play Store, суммарно выручили $80 млрд с момента его запуска в 2008 году.

На этой неделе Apple объявила о масштабных планах по расширению географии App Store.

В данный момент магазин официально запущен в 155 странах мира, но уже в этом году соответствующий перечень стран пополнится на 20 позиций. В частности, вскоре планируется запуск магазина в следующих странах:

  • Афганистан;
  • Габон;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Грузия;
  • Мальдивы;
  • Сербия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Камерун;
  • Ирак;
  • Косово;
  • Ливия;
  • Черногория;
  • Марокко;
  • Мозамбик;
  • Мьянма;
  • Науру;
  • Руанда;
  • Тонга;
  • Замбия;
  • Вануату.

Пока нет ни слова о том, когда App Store заработает в этих 20 новых странах. Но компания попросила разработчиков войти в свои учетные записи и принять обновленное лицензионное соглашение до 10 апреля. Вероятно, именно тогда и начнется расширение.

По материалам Телеканал 24
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