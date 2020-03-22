iPhone 12 Pro Max получит лучшую камеру в линейке (фото)

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Известный отраслевой аналитик, специализирующийся на продукции Apple, Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет об одной из ключевых функций iPhone 12 Pro Max. По данным аналитика, старшая версия новой линейки получит значительный апдейт модуля камеры.
Мин-Чи Куо заявил, что 6,7-дюймовый смартфон оснастят технологией пятиосевой стабилизации изображения со сдвигом матрицы, передает GSMArena.
Новая опция заменит существующее решение, привязанное к главному датчика, и позволит делать снимки без смазывания на любой объектив основного модуля.
Инсайдер также приписывает новинке сенсор с линейным размером 1/1,9” и оптику с семью линзами.
Фото: 24tv.ua
Ранее стало известно, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащаться новыми 3D-камерами для улучшения портретной съемки и усовершенствования AR-эффектов.
Ожидается, что компания оборудует все Pro-версии 12 серии iPhone OLED-экранами ProMotion с частотой обновления 120 Гц, процессорами Apple A14 Bionic с поддержкой 5G и 6 ГБ оперативной памяти.
Дата анонса и цена новинок производителем пока не объявлены.
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