iPhone 12 Pro Max получит лучшую камеру в линейке (фото)

Известный отраслевой аналитик, специализирующийся на продукции Apple, Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет об одной из ключевых функций iPhone 12 Pro Max. По данным аналитика, старшая версия новой линейки получит значительный апдейт модуля камеры.

Мин-Чи Куо заявил, что 6,7-дюймовый смартфон оснастят технологией пятиосевой стабилизации изображения со сдвигом матрицы, передает GSMArena.

Новая опция заменит существующее решение, привязанное к главному датчика, и позволит делать снимки без смазывания на любой объектив основного модуля.

Инсайдер также приписывает новинке сенсор с линейным размером 1/1,9” и оптику с семью линзами.



Фото: 24tv.ua

Ранее стало известно, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащаться новыми 3D-камерами для улучшения портретной съемки и усовершенствования AR-эффектов.

Ожидается, что компания оборудует все Pro-версии 12 серии iPhone OLED-экранами ProMotion с частотой обновления 120 Гц, процессорами Apple A14 Bionic с поддержкой 5G и 6 ГБ оперативной памяти.

Дата анонса и цена новинок производителем пока не объявлены.