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Жесткие меры карантина поддерживают 40% украинцев

Жесткие меры карантина поддерживают 40% украинцев

Большинство украинцев поддерживают жесткие меры в борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений.

То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мероприятий, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук.

  • рекомендацию “выходить из дома только в случае крайней необходимости” никогда не соблюдают 15% (всегда соблюдают 39%),
  • не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% – из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,
    рекомендации не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (в опросе не уточняли – почему),
  • рекомендацию дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%)
    рекомендацию “Касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой” не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%)
    часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда,
  • не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 по 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

По материалам РБК-Украина
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