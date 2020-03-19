Межбанк: НБУ не выходил на торги

Похоже, до конца “эпохи борьбы с коронавирусом” на украинском валютном рынке покоя не будет ни у кого: ни у клиентов, ни у банков, ни у НБУ (хотя он сегодня и не участвовал в торгах).

Хотя начиналось для гривны все очень даже неплохо, даже несмотря на изначально высокий стартовый уровень котировок 27,80/27,87 гривен за доллар (вчера межбанк закрылся на отметке 27,58/27,65). Спрос и предложение были достаточно вялыми по доллару и активными по евровалюте, что обычно редкость. К 11:00 курс просел до 27,66/27,76 гривен за счет выхода основных продавцов и часть покупателей начала активно закрывать свои сделки. Это привело к росту курса до 27,76/27,80 к 12 часам. Но тут уже продавцы сообразили, что скорее всего это пик роста котировок и снова вывели на торги основные объемы оставшегося предложения валюты. Качели пошли в другую сторону и доллар опять просел до 27,63/27,73 гривен к обеду и продержался в этих пределах до 14:00.

После 14 часов курс начал расти на единичных сделках за счет выхода на торги опоздавших покупателей. Мы не можем сказать, что объемы спроса у них были большими, но за счет фактически уже отсутствия на межбанке предложения – спекулянты быстро догнали курс до 27,76/27,80 к 15:00, до 27,87/27,93 – на 16 часов и до 27,92/27,99 к концу сессии.

Порадовал аукцион Минфина Украины по размещению валютных ОВГЗ. Чиновники продали долларовых облигаций на сумму более $801 млн под 3% годовых и 75,7 млн евро под 2,22% годовых. Это весьма хорошие показатели для фондового рынка при ситуации, которая творится в мире.

Единственная проблема – кто купил. Если нерезиденты и банки, у которых прошло погашение ранее выпущенных облигаций в гривне и они теперь перевкладываются в валютные облигации – то это не самый лучший вариант для гривны,так как завтра для расчетов за эти валютные облигаций – они выйдут на межбанк с покупкой валюты и это будет давить на курс. Если же это нерезиденты и банки, у которых есть уже валюта и они просто перечислят ее за купленные облигации в евро и долларе – то курс гривны на межбанке от таких сделок не пострадает. По нашей информации – среди покупателей сегодняшних валютных облигаций есть и первые, и вторые. А значит, завтра на межбанке опять всем будет “очень нескучно”. НБУ сегодня в торгах не участвовал.

Главные события 24 марта на межбанке:

1). Доллар с утренних 27,80/27,87 гривен вырос до 27,92/27,99 к завершению сессии;

2). НБУ не выходил сегодня на торги с интервенциями;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8139 гривен, а официальный на 25 марта составил 27,7728 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,75 / 27,79

евро – 30,03/ 30,07

российский рубль – 0,3528 / 0,3535

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0782 / 1,0783

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