На что украинцы тратили деньги в 2019 году

Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год.

Данные появились на сайте Госстата.

Больше всего денег украинцы в 2019 году тратили на продукты и безалкогольные напитки – 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива“ составляют 13,5%.

10% расходов украинцы осуществляли на транспорт, 7,1% – на алкоголь, табачные изделия. 5,7% граждане тратят на здоровье, 4,9% – на одежду. На развлечения граждане тратят не так много – лишь 3,8%, а на образование еще меньше – 1,2%.

Справка Finance.ua: