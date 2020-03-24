0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

На что украинцы тратили деньги в 2019 году

На что украинцы тратили деньги в 2019 году

Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год.

Данные появились на сайте Госстата.

Больше всего денег украинцы в 2019 году тратили на продукты и безалкогольные напитки – 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива“ составляют 13,5%.

10% расходов украинцы осуществляли на транспорт, 7,1% – на алкоголь, табачные изделия. 5,7% граждане тратят на здоровье, 4,9% – на одежду. На развлечения граждане тратят не так много – лишь 3,8%, а на образование еще меньше – 1,2%.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году экономика выросла на 3,2%, при этом во втором квартале рост ускорился до 4,7%, а в четвертом упал до 1,5%.
По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.