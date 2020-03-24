На что украинцы тратили деньги в 2019 году

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Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год.
Данные появились на сайте Госстата.
Больше всего денег украинцы в 2019 году тратили на продукты и безалкогольные напитки – 39,7%.
Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива“ составляют 13,5%.
10% расходов украинцы осуществляли на транспорт, 7,1% – на алкоголь, табачные изделия. 5,7% граждане тратят на здоровье, 4,9% – на одежду. На развлечения граждане тратят не так много – лишь 3,8%, а на образование еще меньше – 1,2%.
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