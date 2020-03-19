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Только на работу, в аптеку и продуктовый: в Польше ввели строгие ограничения

Только на работу, в аптеку и продуктовый: в Польше ввели строгие ограничения

В Польше вводят более строгие ограничения в рамках противодействия коронавирусу: максимальное ограничение выхода из дома, передвижение в группах не более двух человек, участие в богослужениях и похоронах в группах не более пяти человек.

О новых ограничениях, которые будут действовать до 11 апреля, сообщили в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения РП Лукаш Шумовский.

“Мы должны и далее ограничивать пребывание людей в группах практически до абсолютного минимума. Передвижение должно происходить не более чем по два человека”, – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что такими жесткими ограничениями правительство “покупает” себе дополнительное время, чтобы лучше подготовить к эпидемии службу здравоохранения и создать новые места, где можно принимать больных.

По его словам, в Польше уже действуют 19 инфекционных больниц для приема больных коронавирусом, а предстоит создать еще больше.

Моравецкий призвал поляков ограничить передвижение в общественном транспорте. В автобусах, трамваях и метро должна сохраняться значительная дистанция между путешествующими: единичные пассажиры должны занимать места через ряд.

Глава польского правительства отметил, что очень жесткие ограничения вводятся для того, чтобы через несколько недель ситуация в стране улучшилась и можно было снять запрет на передвижение и посещение публичных заведений. Поэтому, по его словам, на сегодня нет необходимости переноса на более поздний срок президентских выборов, которые должны состояться в мае, или экзаменов в школах.

Руководитель Минздрава Польши Шумовский подчеркнул: если поляки не смогут сейчас ограничить выход из дома “практически до нуля”, то не удастся спасти многие жизни. В связи с этим в Польше вводится запрет на выход из дома за исключением неотложных потребностей – движение на работу и возвращение с нее домой, посещение продуктового магазина и аптеки.

Шумовский также сообщил, что по всей Польше распределено 100 тыс. тестов на выявление коронавируса, ежедневно выполняется до 3 тыс. тестов. Он отметил, что их недостатка не будет, поскольку в ближайшее время в Польшу будут привезены сотни тысяч новых тестов.

Руководитель Минздрава Польши сообщил, что в инфекционные больницы переданы также тысячи так называемых экспресс-тестов. В этом контексте он отметил: в Польше получают информацию из других стран о том, что эти тесты не столь точны, как бы этого хотелось. Поэтому, сейчас они проходят проверку в Польше.

По последней информации, количество зараженных в Польше выросло до 799 человек, умерли девять из них.

По материалам УКРИНФОРМ
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