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Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 Pro в двух версиях

Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 Pro в двух версиях

Бренд Xiaomi Redmi анонсировал Redmi K30 Pro, последний флагманский смартфон компании на мероприятии в Китае, как и обещал.

Он оснащен 6,67-дюймовым экраном E3 Super AMOLED от Samsung с частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц, защитой Corning Gorilla Glass 5, работает на Snapdragon 865, поддерживается 5G SA / NSA с модемом Snapdragon X55, имеет жидкостное охлаждение VC 3435 мм², радиатор, Game Turbo 3.0, вибрацию 4D в играх и сертифицирован TÜV Rheinland для высокопроизводительных игр.

Он работает под управлением Android 10 с MIUI 11, оснащен 3D-стеклом с технологией AG, поддержкой NFC и Hi-Res.

Также смартфон имеет 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 1 / 1.7, поддерживает четырехосевой OIS и включает в себя Super Pixel 4-в-1 (1,6 мкм), поддерживает формат HEIF. Дополнительно идет 8-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой макросъемки и 30-кратным цифровым зумом.

Redmi K30 Pro

Еще один 5-мегапиксельный (50-миллиметровый эквивалент) телеобъектив, который также является первым в отрасли настоящим телеобъективом и 13-мегапиксельным 123-градусным ультра-широкоугольным объективом. Фронтальная 12-мегапиксельная камера имеет 3D-сенсор. Встроенный индикатор уведомлений теперь поддерживает 5 цветов.

По материалам bigmir.net
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