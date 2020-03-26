Перечень админуслуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина (инфографика)

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин и ряд других ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В то же время государственные органы продолжают работу для удовлетворения потребностей населения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“В частности, Минцифры подготовило перечень административных услуг, которые можно получить в ЦПАУ по неотложным обстоятельствам во время карантина. Поскольку невозможность получить определенные услуги лишает граждан способности реализовывать свои права и поддерживать должный уровень жизни”, – говорится в сообщении.

Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.