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Кличко озвучил потери городского бюджета от карантина

Кличко озвучил потери городского бюджета от карантина

Согласно подсчетам, проведенным штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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“Сейчас работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни и второй — уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики и делаем все превентивные меры для того, чтобы как можно легче пройти этот сложный период” — сообщил Кличко.

По словам мэра, по предварительным данным, потери Киева от эпидемии уже составляют 1 млрд грн.

“Уже сейчас я могу сказать, что предварительные расчеты показывают потери в размере около 1 млрд грн, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, насколько длинный промежуток времени будет длиться карантин”, — добавил городской голова.

По материалам Дело
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