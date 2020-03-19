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ЕС упрощает правила перевозки товаров между странами

ЕС упрощает правила перевозки товаров между странами

Европейская комиссия приняла новые правила по пропуску грузов через так называемые “зеленые коридоры”, чтобы избежать очередей и задержек с поставками.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, речь идет о сокращении времени прохождения границы до максимум 15 минут, открытие “зеленых коридоров” для транспорта, который перевозит любые категории товаров. Национальные правительства должны отменить существующие ограничения для перевозок товаров в определенные дни или часы. Также уменьшаются требования к документации перевозчиков.

Президент Еврокомиссии отметила, что меры, введенные для противодействия распространению вируса, также привели к замедлению, иногда параличу транспортного сообщения. Это приводит к задержкам поставок и местами нехватке продуктов.

По ее словам, в течение 21-22 марта на некоторых пунктах пропуска очереди растянулись на 40 километров, ожидание длилось до 18 часов.

“Проверка состояния здоровья на границах может быть полезной дополнительной мерой для противодействия распространению вируса. Однако эти мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы не блокировать свободное движение товаров… Борьба с вирусом продлится долго. Наша сила и возможности для победы в этой битве зависят от единого рынка, поэтому мы должны сохранить его”, – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По материалам Економічна Правда
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