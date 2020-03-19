Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%

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НАК “Нафтогаз Украины” уменьшает стоимость газа для населения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года”, – говорится в сообщении.
Как Нафтогаз рассчитывал цену:
Цена на газ в апреле:
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