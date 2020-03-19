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Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%

Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%

НАК “Нафтогаз Украины” уменьшает стоимость газа для населения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года”, – говорится в сообщении.

Как Нафтогаз рассчитывал цену:

  • несмотря на ухудшение экономической ситуации в Украине в связи с распространением вируса COVID-19, при расчете цены Нафтогаз руководствовался как утвержденными ранее законодательными актами, так и дополнительными рыночными факторами, имевшими место в марте;
  • в частности, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF)4
  • в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор Газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.
  • при расчете цены газа для населения на март Нафтогаз решил принять в расчет новые рыночные обстоятельства. Поскольку Постановлением КМУ задается максимально допустимый уровень цены, Нафтогаз выбрал наименьшее индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины;
  • таким образом, оптовая цена марта установлена на уровне, который на 14% ниже цены февраля, и на 21% ниже, чем расчетная цена марта согласно Постановлению № 17.

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Цена на газ в апреле:

  • цену на газ для защищенных потребителей в апреле 2020 года Нафтогаз планирует рассчитывать также по принципу выбора наименьшего значения из двух альтернатив: индикативной цены согласно постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины.

Справка Finance.ua:

  • В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составляла 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

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По материалам Finance.UA
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