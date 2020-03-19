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В МИД призвали украинцев вернуться до 27 марта

В МИД призвали украинцев вернуться до 27 марта

Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться в Украину до пятницы, 27 марта, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

Отмечается, что спецрейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина – единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран.

“Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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