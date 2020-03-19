Межбанк: Скучать сегодня не пришлось

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Понедельник прошел на валютном рынке довольно динамично и почти по сценарию прошлой пятницы. Скучать ни клиентам, ни банкам с НБУ – сегодня не пришлось.
Как и 20 марта, стартовали торги сразу со значительного роста котировок до 27,70/28,095 гривен за доллар, что было существенно выше закрытия пятницы 27,45/27,55. Это вызвало некоторый шок у потенциальных покупателей, а продавцы на самом деле не знали как вообще сложить цену на валюту и ставили на всякий случай по максимуму.
Однако реально часть покупателей “повелась” на такое поведение продавцов и начала постепенно заключать сделки. Продавцы воспряли духом и начали задирать котировки еще выше.
НБУ решил несколько разрядить ситуацию и подзаработать на людях со слабыми нервами, а заодно и все же приструнить зарвавшихся продавцов. Регулятор кратковременно вышел с продажей доллара в пределах от 28,13 до 28,15 гривен и закрыл по наблюдениям участников рынка сделок на 20-30 млн долларов. Это несколько охладило рынок и к 11:00 котировки находились в пределах 28,08/28,13 гривен, а к 12:00 – 28,10/28,16.
До обеда и после него доллар находился на отметке 28,13/28,18 гривен, а регулятор уже не вмешивался в происходящее. Покупатели и продавцы постепенно находили компромисс по курсу и через некоторое время выяснилось, что “дорого” никто валюту брать не хочет. Сказывался дефицит гривны у всех участников рынка.
Поэтому после 14 часов курс постепенно стал проседать – гривна нужна была продавцам валюты для своих хозяйственных операций и они стали все больше уступчивыми по курсу. Результат – 28,01/28,07 гривен за доллар на 15 часов, 27,74/27,80 – на 16:00 и 27,58/27,65 на конец сессии.
Фактически повторился сценарий завершения прошлой недели. С начала торгов – сразу большой разогрев курса с продажами по нему валюты Нацбанком на пике котировок, затем – постепенный откат котировок с достаточно быстрым темпом снижения курса до конца сессии на отдельных соглашениях.
Главные события 23 марта на межбанке:
1) Доллар с утренних 27,70/28,095 гривен просел до 27,58/27,65 на момент завершения сессии;
2) Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,00-27,55 и продажа 27,95-28,20 гривен.
Курс доллара на межбанке – график:
Средние курсы валют на межбанке после открытия рынка:
доллар США – 29,01 / 28,07
евро – 30,19 / 30,25
российский рубль – 0,350 / 0,351
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