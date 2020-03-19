Украинский рынок климатического оборудования: тенденции и прогнозы

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Украинский рынок климатического оборудования является одним из самых технологичных и продолжает свое развитие, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. По мнению экспертов, в 2019 году только продажи кондиционеров воздуха составили около 390000 штук. У компаний, чье портфолио включает полную гамму климатического оборудования (от бытовых сплит-систем до чиллеров холодопроизводительностью несколько сотен кВт), структура продаж оборудования по основным сегментам следующая: жилая недвижимость – 40-50%, коммерческая недвижимость – 30-40%, промышленные объекты – 10-15%. Какие тенденции проявятся на рынке климатического оборудования в 2020 году?
«Ведущие производители климатического оборудования постоянно совершенствуют свою продукцию в направлении энергоэффективности и снижения влияния на окружающую среду”, – говорит Владимир Степура, Директор компании Ликонд, официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.
Среди основных тенденций эксперт назвал использование альтернативных источников энергии для обогрева помещений. Например, системы с тепловым насосом используют энергию солнца, получаемую из наружного воздуха (системы типа «воздух-воздух» и «воздух-вода»), а также геотермальную энергию (системы типа «грунт-вода»). А традиционную климатическую систему можно интегрировать с солнечными коллекторами. Также очень эффективны системы с рекуперацией тепла, которые позволяют перераспределять тепло из одних помещений (где есть его избыток) в другие, где ощущается его недостаток.
Владимир Степура отмечает, что для серьёзных по масштабу или по сложности поставленной задачи объектов коммерческого назначения, всё более популярным видом оборудования становятся мультизональные системы VRV/VRF, а для объектов промышленного назначения по-прежнему востребованы чиллеры – благодаря внедрению новых разработок и инноваций ведущих производителей это оборудование продолжает развиваться, улучшая свои показатели по энергоэффективности (в первую очередь, сезонной).
Эксперт также отмечает, что в 2020 году на рынке будут набирать обороты такие тенденции как реконструкция и реновация на объектах коммерческого назначения, в первую очередь в сегменте офисной, гостиничной недвижимости, а также в сетях ритейла.
При покупке коммерческой недвижимости, директор «Ликонд» советует обратить особое внимание на климатическую систему, установленную в помещении и на объекте в целом. Ведь только современное климатическое оборудование позволяет не только создать комфорт внутри помещений круглый год, но и за счет своей надежности и энергоэффективности снизить эксплуатационные затраты (прежде всего, сервисно-ремонтные работы и потребление электроэнергии).
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