Минцифры запустит инкубатор антикризисных проектов

Министерство цифровой трансформации Украины запустит инкубатор антикризисных проектов AC Lab21.

Об этом ведомство сообщает на своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что Anticrisis Lab21 – это платформа поддержки эффективных решений для преодоления мирового кризиса, которая пришла к нам вместе с пандемией. Команды программистов, студентов, дизайнеров и ученых будут работать над идеями, которые помогут обществу, бизнесу, странам и городам не просто пережить кризис, но и ускорить свое развитие.

Самые эффективные идеи пройдут интенсивную инкубацию на платформе и представят свои проекты перед жюри, а партнеры предоставят ресурсы для их запуска. Заявки принимаются и постоянно рассматриваются на сайте, добавили в Минцифры.

Онлайн инкубатор антикризисных проектов AC Lab21 Министерство цифровой трансформации Украины запускает совместно с Министерством образования и науки Украины, программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», сетью академических бизнес-инкубаторов YEP и Украинским фондом стартапов.