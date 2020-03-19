Экономисты рассчитали потери Германии от кризиса

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Потери Германии от экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 могут составить от 255 до 729 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Мюнхенского института экономических исследований ifo, сообщает DW.
Как заявил глава института Клеменс Фюст, приостановка производств, вынужденный переход сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы окажут существенное влияние на государственный бюджет, а экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта.
При этом потери Германии от нынешнего кризиса, по всей видимости, будут выше, чем все убытки, связанные с экономическими кризисами и природными катастрофами последних десятилетий, отметил он. Фюст указал на необходимость стратегий, позволяющих возобновить производство на фоне дальнейших мер по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса.
По подсчетам ifo, расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 млрд евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.
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