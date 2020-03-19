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Во время карантина активизировались рейдеры - Опендатабот

Во время карантина активизировались рейдеры - Опендатабот

Во время действия карантина активизировались рейдеры – в Опендатабот заявили о первом таком случае, произошедшем с харьковской юридической компанией «Форум».

О этом сообщается на сайте Опендатабот

Владелец харьковской компании ООО «Юридическая инвестиционная компания «Форум» 13 марта узнал из уведомлений Опендатабот о том, что директор и владелец его дела изменился на неизвестное лицо.

Как отмечается, юристы компании приняли все безотлагательные меры, однако сейчас дело усложняется тем, что государственные органы приостановили свою работу из-за карантина. Так, последнее заседание антирейдерской комиссии Минюста было 13 марта.

Опендатабот будет следить за развитием событий, и напоминает: обезопасить свой бизнес уже сейчас бесплатно можно с помощью Опендатабот.

Можно ли защитить бизнес от рейдерских действий:

  • рейдерство обычно связано с действиями регистраторов или судебными решениям по изменению имущественных прав, состава учредителей или руководителей предприятия;
  • эту информацию можно отслеживать с Опендатабот.

Что для этого нужно:

  • добавить Opendatabot в полюбившийся мессенджер;
  • ввести название или код компании;
  • подписаться на оповещения о ней;
  • в случае каких-либо изменений регистрационных данных вы получите уведомление;
  • кроме этого вы можете проверить устав на предмет права подписи и права поручения подписи, а также регулярно вести мониторинг недвижимого и движимого имущества, других активов компании.

Справка Finance.ua:

  • В газете Верховной Рады “Голос Украины” от 15 января опубликовали Закон “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству”.
  • Ранее министр юстиции Денис Малюська объявил об окончании эпохи рейдерства в Украине.

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По материалам Finance.UA
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