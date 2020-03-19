Во время карантина активизировались рейдеры - Опендатабот

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Во время действия карантина активизировались рейдеры – в Опендатабот заявили о первом таком случае, произошедшем с харьковской юридической компанией «Форум».
О этом сообщается на сайте Опендатабот
Владелец харьковской компании ООО «Юридическая инвестиционная компания «Форум» 13 марта узнал из уведомлений Опендатабот о том, что директор и владелец его дела изменился на неизвестное лицо.
Как отмечается, юристы компании приняли все безотлагательные меры, однако сейчас дело усложняется тем, что государственные органы приостановили свою работу из-за карантина. Так, последнее заседание антирейдерской комиссии Минюста было 13 марта.
Опендатабот будет следить за развитием событий, и напоминает: обезопасить свой бизнес уже сейчас бесплатно можно с помощью Опендатабот.
Можно ли защитить бизнес от рейдерских действий:
Что для этого нужно:
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