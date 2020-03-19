UBS ухудшил прогноз по ценам на нефть до 20 долларов

Швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, банк ожидает падения мирового спроса на 5-10 млн баррелей в сутки в марте в годовом выражении, поскольку коронавирус привел к приостановке мировых цепей поставок и усугубляет излишек предложения, спровоцированный развалом сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

“Спрос рухнул из-за ограничений на передвижения в связи с COVID-19, тогда как предложение находится в процессе наводнения рынка после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Скорее всего, это приведет к значительному росту запасов нефти”, – говорится в сообщении швейцарского банка.

С начала года цены на нефть рухнули на 60%. Прогнозы цен и спроса на нефть ухудшили такие банки, как Goldman Sachs и Bank of America.