Спрос населения на валюту падает - НБУ (инфографика)

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Спрос на валюту среди населения Украины начал падать с 18 марта, сообщает Экспертная платформа Национального банка в Facebook в понедельник, 23 марта.
Это объясняется тем, что обменный курс на наличном рынке, который пересекал отметку 29 гривен за доллар, снизился примерно на 1 гривну по курсам продажи. Кроме того, обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились.
Согласно опубликованным данным, всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта 2020 года.
“Именно в этот период в кассах банков граждане покупали значительно больше инвалюты, чем сдавали. Это влекло за собой стремительное снижение обменного курса гривны. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно 148 млн долларов, 114 млн долларов и 106 млн долларов. При том, что среднедневной спрос на наличную валюту в этому году составляет 64 млн долларов”, – говорится в сообщении.
В целом, с начала года банки выкупили у клиентов на 402,5 млн долларов больше, чем продали им (куплено банками – 3854,3 млн долларов, продано – 3451,8 млн долларов).
“В то же время после валютной либерализации физические лица могут покупать инвалюту в безналичном виде, в частности через банковские приложения. По этому показателю пиковый спрос пришелся на 11 и 17 марта. После этого имеет место тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали”, – добавили эксперты НБУ.
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