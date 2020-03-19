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У нового Nissan Qashqai будет две гибридные версии

У нового Nissan Qashqai будет две гибридные версии

В 2020 году в продаже появится Nissan Qashqai третьего поколения. Он получит два варианта гибридной силовой установки и новый дизайн.

Компактный кроссовер Qashqai третьего поколения построен на модернизированной платформе CMF альянса Renault-Nissan. На ней можно выпускать и электромобили, но у Qashqai не будет электрической версии. Nissan планирует построить совершенно новый кроссовер с электрической силовой установкой на другой платформе.

У нового Qashqai будет две гибридные версии – с инновационной системой ePower компании Nissan и со спортивной подзаряжаемой гибридной силовой установкой компании Mitsubishi.

По материалам autonews.ua
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