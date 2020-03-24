ТОП-3 надежных минивэнов старше 6 лет (фото)

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Несмотря на то, что большинство украинцев мечтает ездить на кроссоверах, минивэны по-прежнему имеют своих сторонников. Причем, весьма многочисленных. Это отличные семейные автомобили с просторным салоном. Они подходят для бизнеса и путешествий. Эксперты журнала What Car?, опросив более 18 000 автомобилистов, назвали самые надежные минивэны в возрасте от 6 лет.
Citroën C3 Picasso (2009-2017)
У 31% компактных минивэнов Citroën C3 Picasso первого поколения за последние 12 месяцев были проблемы, требовавшие ремонта в специализированной мастерской. Жаловались на кузов, тормоза, двигатель, топливную систему и коробку передач. Все машины отремонтировали за один день. Более 33% автомобилей отремонтировали по гарантии.
В целом у Citroën C3 Picasso первого поколения рейтинг надежности составляет 86%.
Opel Zafira Tourer (2012-2018)
Старый Opel Zafira часто критиковали за разные проблемы. У нового Zafira Tourer надежность гораздо выше. 31% владельцев этого минивэна сказали, что за последние 12 месяцев ремонтировали его на СТО. Чаще всего проблемы возникали с аккумулятором, двигателем и подвеской. Большинство автомобилей отремонтировали по гарантии. За ремонт остальных машин их владельцам пришлось заплатить до 300 фунтов стерлингов.
В целом у Opel Zafira Tourer рейтинг надежности составляет 90,7%.
Kia Venga (2010-н.в.)
Kia Venga никогда не входил в число самых продаваемых минивэнов. Но если вам нужен надежный минивэн, то на эту модель нужно обязательно обратить внимание. Её общий рейтинг надежности — 95,7%.
Только 15% владельцев Venga сказали, что за последние 12 месяцев им пришлось заезжать на СТО, чтобы решить ту или иную проблему. Жалуются на кузов, топливную систему и внутреннюю отделку. Для ремонта примерно 66% автомобилей понадобилось более одной недели. Всех их отремонтировали бесплатно по гарантии.
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