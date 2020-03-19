0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

В конце 2020 года появится новый седан Audi A3 (фото)

В конце 2020 года появится новый седан Audi A3 (фото)

Седан Audi A3 нового (четвертого) поколения появится в продаже в конце 2020 года, сообщает Car and Driver. Хэтчбек A3 Sportback E-Tron тоже, возможно, можно будет опять увидеть в продаже.

Хэтчбек Audi A3 Sportback четвертого поколения дебютировал ранее в текущем месяце. И Audi не намерен зря терять время. Немецкий автогигант уже почти закончил создание нового седана A3.

Новый седан Audi A3 возьмет многое от хэтчбека. Кроме того, он, как и хэтчбек, немного увеличился в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения и получил более агрессивный дизайн.

Двигатели у нового A3 (во всех трех вариантах кузова) останутся такими же, как и у модели текущего поколения. Но они получат 48-вольтную гибридную систему. Базовая версия будет иметь четырехцилиндровый 2,0 л турбомотор мощностью 240 л.с. Неплохо для базовой версии, согласитесь.

Audi A3

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.