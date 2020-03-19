В конце 2020 года появится новый седан Audi A3 (фото)

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Седан Audi A3 нового (четвертого) поколения появится в продаже в конце 2020 года, сообщает Car and Driver. Хэтчбек A3 Sportback E-Tron тоже, возможно, можно будет опять увидеть в продаже.
Хэтчбек Audi A3 Sportback четвертого поколения дебютировал ранее в текущем месяце. И Audi не намерен зря терять время. Немецкий автогигант уже почти закончил создание нового седана A3.
Новый седан Audi A3 возьмет многое от хэтчбека. Кроме того, он, как и хэтчбек, немного увеличился в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения и получил более агрессивный дизайн.
Двигатели у нового A3 (во всех трех вариантах кузова) останутся такими же, как и у модели текущего поколения. Но они получат 48-вольтную гибридную систему. Базовая версия будет иметь четырехцилиндровый 2,0 л турбомотор мощностью 240 л.с. Неплохо для базовой версии, согласитесь.
Audi A3
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