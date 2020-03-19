Hyundai придумал новую систему шумоподавления

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Компания Hyundai в скором времени начнет оснащать свои автомобили передовой системой подавления звуков. Благодаря этому водителям и пассажирам станет ещё комфортней ездить на автомобилях этого южнокорейского бренда.
В салоне автомобиля может быть довольно шумно. Звуки издает трансмиссия, шины, которые трутся об асфальт, ветер… Автопроизводители, чтобы противостоять шуму, обычно используют шумопоглощающие материалы. Однако, это увеличивает вес автомобиля и его стоимость.
Новая система противодействия шуму от компании Hyundai под названием «Road Noise Active Noise Control» использует звуковую систему с датчиком скорости, микрофоном и контроллером. Система эффективно подавляет посторонние звуки. Дорожный шум снижается примерно в 2 раза.
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