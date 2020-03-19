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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 3,1-6,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,09 грн до 27,74 грн (+6,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,68/26,72 до 28,10/28,16 (+5,3%/+5,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,63/27,54 до 27,51/28,38 (+3,3%/+3,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 3,4% до 3,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса, динамика гривны повторяет поведение всех остальных валют развивающихся стран и подавляющего большинства валют развитых стран к доллару.

“Гривна снижается, несмотря на интервенции НБУ по продаже валюты, которые за прошлую неделю превысили $1 млрд на чистой основе. На прошлой неделе доллар рос все дни, за исключением пятницы. В пятницу, благодаря интервенциям Нацбанка доллар снизился, и «отбил» все потери четверга”, – констатирует эксперт.

На начавшейся неделе Иосуб ожидает роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках около 27,8/28,5 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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