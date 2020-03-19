В КГГА утвердили новые правила для аптек и продуктовых магазинов

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Об этом сказано в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

“Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить мероприятия по соблюдению санитарных норм”, – говорится в протоколе.

Как отмечается, руководители магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий.

Доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться до магазинов, аптек, больниц и других учреждений социальной сферы в обычном режиме.

Социальные работники, как и ранее, будут обеспечивать продуктами питания и другими необходимыми вещами одиноких лиц пожилого возраста и паллиативных больных.

Напомним, в Киеве с понедельника закрыли общественный транспорт для большинства граждан. Им смогут пользоваться лишь некоторые категории работников. Ездить в транспорте смогут только при наличии специального пропуска.

Справка Finance.ua:

До 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Запрещен въезд в Украину иностранцев, и закрыто международное пассажирское сообщение.

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