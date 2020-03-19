В КГГА утвердили новые правила для аптек и продуктовых магазинов

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В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
Об этом сказано в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
“Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить мероприятия по соблюдению санитарных норм”, – говорится в протоколе.
Как отмечается, руководители магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий.
Доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться до магазинов, аптек, больниц и других учреждений социальной сферы в обычном режиме.
Социальные работники, как и ранее, будут обеспечивать продуктами питания и другими необходимыми вещами одиноких лиц пожилого возраста и паллиативных больных.
Напомним, в Киеве с понедельника закрыли общественный транспорт для большинства граждан. Им смогут пользоваться лишь некоторые категории работников. Ездить в транспорте смогут только при наличии специального пропуска.
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