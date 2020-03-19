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НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/7

НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/7

НБУ перенес срок введения работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) в режиме 23/7 y связи с установлением на территории Украины карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк переносит срок введения работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) в режиме 23/7.

Причина. Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков y связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина. Национальный банк сообщит об этом дополнительно.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Национальный банк планировал переход СЭП на расширенный регламент работы с 01 апреля 2020 года, что предусматривало доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
По материалам Finance.UA
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