НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/7

НБУ перенес срок введения работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) в режиме 23/7 y связи с установлением на территории Украины карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк переносит срок введения работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее – СЭП) в режиме 23/7.

Причина. Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков y связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина. Национальный банк сообщит об этом дополнительно.

Справка Finance.ua: