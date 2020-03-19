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Лекарства, которые будут ввозить в Украину без пошлины

Лекарства, которые будут ввозить в Украину без пошлины

В перечень, утвержденный правительством, лекарственных средств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС, вошли тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

Об этом сообщает Новая таможня в Facebook.

“Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС”, – говорится в сообщении.

В этом перечне, в частности, есть такие: тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной, вентиляции легких, фибробронхоскопы, дозаторы кислорода с увлажнителями, рентгеновские передвижные аппараты, парацетамол, инсулин, лидокаин, фуросемид, дезинфекционные средства, респираторы, ларингоскопи, шприцы, каталки, антисептики на хлоргексидине, этаноловые растворы.

Изменения вступают в силу с момента публикации в Правительственном курьере и в течение следующих 3 месяцев.

По материалам Finance.UA
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