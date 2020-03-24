💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменниках

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Приход коронавируса создал большой ажиотаж на валютном рынке Украины. Курс покупки наличного доллара в обменниках местами превышает 28 грн/$ и на рынке уже ощутима нехватка иностранной валюты. Остановится ли падение гривны в ближайшие недели пока непонятно, ведь ситуация с выявлением и распространения вируса в стране остается неопределенной.
В таких условиях все больше людей ищут более выгодные условия для инвестиций в валюту. Самой эффективной альтернативой со 100% государственной гарантией возврата инвестиции пока остаются валютные ОВГЗ.
Преимуществом валютных гособлигаций является то, что курс покупки бумаг приближен не к наличному, а к межбанковскому курсу. Это означает, что один доллар инвестированный в ОВГЗ обойдется вам сейчас от 20 копеек до 1 гривны дешевле курса обменников, а в случае избыточного спроса на валюту и более 1,5 гривны. Купить валютные ОВГЗ можно за гривну, а процентные выплаты и погашение вы будете получать в долларах.
Кроме выгодных пока условий для инвестиций в валюту, в нынешних условиях ОВГЗ принесут вам до 3.25% годовых. Отсутствие налога на доходы физических лиц (НДФЛ) делает инвестицию более доходной чем валютный депозит с аналогичной ставкой. Преимуществом ОВГЗ является также их ликвидность – вы можете продать бумаги в любой момент, без привязки к сроку погашения.
Оставить заявку на покупку валютных ОВГЗ у одного из крупнейших украинских брокеров ICU и получить бонус + 0.2% доходности можно по ссылке.
Минимальная эффективная инвестиция в валютные ОВГЗ – $5 000 или 150 000 грн (первая покупка). Следующие покупки – от $ 1000.
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