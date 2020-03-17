Межбанк: скучать не пришлось

Пятница прошла очень интересно на валютном рынке и наглядно показала, насколько “опасным” с точки зрения курсовых рисков является валютный рынок. Скучать клиентам, банкам, НБУ и населению не пришлось.

В начале сессии спрос существенно превышал предложение и доллар стартовал с уровней 27,99 / 28,04 – то есть перешагнул опасный уровень в 28 гривен. Паника росла и НБУ продал $ 150 млн по 27,99. Это несколько остудило рынок и на 11 час котировки просели до 27,90 / 27,95 гривен.

Они продержались до 12 часов, а справочный курс НБУ зафиксировал на отметке 27,943 гривны за доллар. Но потом началось самое интересное.

Сработал фактор пика бюджетных платежей у клиентов. Дефицит гривны заставил выйти на рынок с продажей несколько больших игроков и это начало создавать избыточное предложение валюты на межбанке.

К обеду котировки упали до 27,65 / 27,70 гривен, а многие покупатели уже жалели, что купили у Нацбанка по 27,99.

Но и это был не конец. После обеда предложения еще прибавилось, а вот спрос начал стихать. Это быстро обвалило доллар до отметки 27,43 / 27,53 на 15-ту час, а часть сделок (у тех продавцов, кого особенно подпирал время по бюджетным платежам) и вовсе проходила ниже – по 27,35.

Этим решил воспользоваться НБУ и вышел со скупкой по 27,35 гривен, фактически перекрывая свои утренние продажи по 27,99 гривен и даже зарабатывая на этом почти по 65 копеек на долларе. Купил, по нашим данным, около $50 млн.

На 16:00 курс остановился на отметке 27,45 / 27,55 гривен за доллар. В последние час-полтора сессии из-за снижения курса на торги оперативно стали выходить покупатели из тех, кто уже рассчитался с бюджетом и у кого еще была свободная гривна для покупки валюты. Они начали ее скупать, хотя это уже и не успело кардинально скажется на котировках. Завершилась сессия пятницы на отметке 27,45 / 27,55 гривен за доллар.

Главные события 20 марта на межбанке:

1) Доллар с утренних 27,99 / 28,04 гривен просел до 27,45 / 27,55 на момент завершения сессии;

2) НБУ дважды выходил на торги. Сначала продал $ 150 млн по 27,99 гривен, а до конца сессии, воспользовавшись ситуативным ростом предложения – купил по 27,35 гривен порядка $ 50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировано на уровне 27,943 гривны, а официальный на 23 марта составил 27,7386 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,40 / 27,50

евро – 29,33 / 29,44

российский рубль – 0,343/ 0,345

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