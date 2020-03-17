0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 372 0

Межбанк: скучать не пришлось

Межбанк: скучать не пришлось

Пятница прошла очень интересно на валютном рынке и наглядно показала, насколько “опасным” с точки зрения курсовых рисков является валютный рынок. Скучать клиентам, банкам, НБУ и населению не пришлось.

В начале сессии спрос существенно превышал предложение и доллар стартовал с уровней 27,99 / 28,04 – то есть перешагнул опасный уровень в 28 гривен. Паника росла и НБУ продал $ 150 млн по 27,99. Это несколько остудило рынок и на 11 час котировки просели до 27,90 / 27,95 гривен.
Они продержались до 12 часов, а справочный курс НБУ зафиксировал на отметке 27,943 гривны за доллар. Но потом началось самое интересное.

Сработал фактор пика бюджетных платежей у клиентов. Дефицит гривны заставил выйти на рынок с продажей несколько больших игроков и это начало создавать избыточное предложение валюты на межбанке.

К обеду котировки упали до 27,65 / 27,70 гривен, а многие покупатели уже жалели, что купили у Нацбанка по 27,99.

Но и это был не конец. После обеда предложения еще прибавилось, а вот спрос начал стихать. Это быстро обвалило доллар до отметки 27,43 / 27,53 на 15-ту час, а часть сделок (у тех продавцов, кого особенно подпирал время по бюджетным платежам) и вовсе проходила ниже – по 27,35.

Этим решил воспользоваться НБУ и вышел со скупкой по 27,35 гривен, фактически перекрывая свои утренние продажи по 27,99 гривен и даже зарабатывая на этом почти по 65 копеек на долларе. Купил, по нашим данным, около $50 млн.

На 16:00 курс остановился на отметке 27,45 / 27,55 гривен за доллар. В последние час-полтора сессии из-за снижения курса на торги оперативно стали выходить покупатели из тех, кто уже рассчитался с бюджетом и у кого еще была свободная гривна для покупки валюты. Они начали ее скупать, хотя это уже и не успело кардинально скажется на котировках. Завершилась сессия пятницы на отметке 27,45 / 27,55 гривен за доллар.

Главные события 20 марта на межбанке:

1) Доллар с утренних 27,99 / 28,04 гривен просел до 27,45 / 27,55 на момент завершения сессии;

2) НБУ дважды выходил на торги. Сначала продал $ 150 млн по 27,99 гривен, а до конца сессии, воспользовавшись ситуативным ростом предложения – купил по 27,35 гривен порядка $ 50 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировано на уровне 27,943 гривны, а официальный на 23 марта составил 27,7386 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,40 / 27,50
евро – 29,33 / 29,44
российский рубль – 0,343/ 0,345

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.