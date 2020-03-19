Новая Hyundai Elantra впервые стала гибридной (фото)

В Голливуде состоялась премьера Hyundai Elantra седьмого поколения. Новинка перебралась на новою платформу, увеличилась в размерах, получила новый кузов в стиле четырехдверного купе с покатой крышей и сильно наклоненными задними стойками. Заодно модель обзавелась новой техникой и гибридной модификацией.

Дизайн экстерьера претерпел кардинальные изменения. Сменившая поколение Elantra примерила новую фирменную стилистику Parametric Dynamics, характерные черты которой – три линии по бокам, соединяющиеся в одной точке, и острые грани. Решетка радиатора с трёхмерным рисунком отныне занимает практически всю переднюю часть.



Фото: Hyundai

С переездом на новую архитектуру седан стал больше: в длину прибавил 56 миллиметров, а в ширину – 25 миллиметров. Увеличилась и колесная база – теперь она составляет 2 720 миллиметров. При этом Elantra на 20 миллиметров ниже предшественника. Габариты модели седьмого поколения следующие: длина — 4676, ширина — 1826, высота — 1435 миллиметров.

В салоне новой Elantra появились два 10,25-дюймовых экрана под общим стеклом. Первый отведен под виртуальную панель приборов, второй – под мультимедийную систему. Однако такая конфигурация предусмотрена только для топовых версий, а более простым положен дисплей диагональю восемь дюймов. Однако вне зависимости от уровня оснащения мультимедийный комплекс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.



Фото: Hyundai

Список оборудования расширился. В него вошли камера заднего вида, система интеллектуального управления светом, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, система удержания автомобиля в полосе с возможностью автоматического подруливания, а также система мониторинга состояния водителя. Кроме того, Elantra получила беспроводную зарядку для смартфона, аудиосистему Bose с восемью динамиками и цифровой ключ, который позволяет разблокировать замки и запустить двигатель через приложение на телефоне.

Впервые в истории Elantra стала гибридной. В состав новой силовой установки вошли 1,6-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и электромотор суммарной мощностью 141 лошадиная сила и 264 Нм крутящего момента. Электромотор питает батарея емкостью 1,32 киловатт-часа. Гибридный седан, укомплектованный шестиступенчатым «роботом», расходует 4,7 литра топлива на 100 километров пробега.



Фото: Hyundai

Помимо гибридной модификации, на рынке появится и бензиновая версия, оснащенная 150-сильным двухлитровым мотором в тандеме с вариатором. Позже в семейство добавят «заряженную» Elantra N.

Старт производства Hyundai Elantra запланирован на осень этого года, а продажи на домашнем рынке и в США начнутся в четвертом квартале. Сроки появления автомобиля в России пока не названы.