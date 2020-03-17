0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 139 0

😷 В Киеве врачи смогут проводить диагностику коронавируса на дому

&#128567; В Киеве врачи смогут проводить диагностику коронавируса на дому

В Киеве семейные врачи и службы неотложной помощи смогут проводить диагностирование пациентов на коронавирус на дому.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, соответствующие службы обеспечены быстрыми тестами для проведения диагностики пациентов на дому.

“Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они по медицинским показаниям смогут делать диагностирования пациентов на дому. Людям не нужно ехать к врачу. Надо только связаться со своим семейным врачом”, – сообщил Кличко.

Также мэр Киева заявил, что в Киев поступили 62 тысячи медицинских масок. Еще 200 тысяч ожидаются в ближайшее время.

“В Киев поступили 62 тысячи медицинских масок. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тысяч масок, изготовленных на украинских предприятиях. Их шьют сейчас. Еще 100 тысяч масок городу передал социально ответственный бизнес. Также мы заказали дополнительно маски за рубежом”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.