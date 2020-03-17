😷 В Киеве врачи смогут проводить диагностику коронавируса на дому

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В Киеве семейные врачи и службы неотложной помощи смогут проводить диагностирование пациентов на коронавирус на дому.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, соответствующие службы обеспечены быстрыми тестами для проведения диагностики пациентов на дому.
“Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они по медицинским показаниям смогут делать диагностирования пациентов на дому. Людям не нужно ехать к врачу. Надо только связаться со своим семейным врачом”, – сообщил Кличко.
Также мэр Киева заявил, что в Киев поступили 62 тысячи медицинских масок. Еще 200 тысяч ожидаются в ближайшее время.
“В Киев поступили 62 тысячи медицинских масок. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тысяч масок, изготовленных на украинских предприятиях. Их шьют сейчас. Еще 100 тысяч масок городу передал социально ответственный бизнес. Также мы заказали дополнительно маски за рубежом”, – сказал он.
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