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Apple ограничила онлайн-продажи смартфонов

Apple ограничила онлайн-продажи смартфонов

Компания Apple ограничила продажи iPhone в своих интернет-магазинах во многих странах мира, включая США и Китай.

Об этом сообщает Reuters.

Один человек сможет приобрести онлайн не более двух смартфонов Apple.

Проведенный агентством мониторинг показал, что меню сайта Apple во многих странах не позволяет клиентам покупать более двух одинаковых моделей iPhone. Соответствующие уведомления появились, в том числе на сайте Apple в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре.

Компания отказалась комментировать ситуацию агентству.

Отмечается, что последний раз Apple вводила ограничения на продажи смартфонов в 2007 году, во время выхода первого iPhone. Тогда ограничения ввели, чтобы помешать перепродаже устройств спекулянтами.

Новые ограничения также связаны с попытками предотвратить перепродажу iPhone в условиях, когда магазины компании по всему миру закрыты, считает аналитик исследовательской фирмы Canalys Николь Пенг.

По материалам НВ
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