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Запустить 4G в киевском метро обещают в срок

Запустить 4G в киевском метро обещают в срок

“Большая тройка” мобильных операторов пока не приступила к разворачиванию сети “четвертого поколения” в столичной подземке. По состоянию на 18 марта 2020 года компании и подрядчик строительства – Huawei – были заняты подписанием договора с “Киевским метрополитеном”.

“Киевстар”, Vodafone, lifecell и Huawei строго придерживаются условий постановления Кабмина, киевских городских властей и Президента относительно карантина, что не позволит нам модернизировать сеть в этот период”, – заявили операторы в ответ на запрос UBR.ua.

Но при этом компании отметили, что “на данный момент это не влияет критическим образом” на их планы. Даже с учетом действующих ограничений, но при условии, если карантин не будет продлен или власти не введут дополнительные ограничения, операторы намерены запустить дополнительные восемь станций в первом полугодии. Покрытие всего киевского метрополитена ожидается до конца 2020 года.

“Операторы и технический вендор заинтересованы в скорейшем запуске на всех станциях, и когда это станет возможным – мы приложим максимум усилий, чтобы все работы были выполнены в срок или даже быстрее”, – сказано в совместном заявлении всех трех операторов.

При этом они отметили, что если ограничения будут продлены, то сроки запуска соответственно могут смещаться.

Справка Finance.ua:

  • 12 марта депутаты Киевского городского совета утвердили механизмы для запуска 4G в метро.
  • Сроки запуска 4G в метро: с 5 марта 4G заработал на станции метро «Академгородок», еще на 8 станциях метро операторы планируют запустить 4G в течение первого полугодия, на всех станциях – до конца 2020 года.
  • Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.
По материалам УБР
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