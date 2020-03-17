"Дію" уже загрузили почти 2 миллиона украинцев (инфографика)

Мобильное приложение для оцифрованных документов “Дія” за период с 6 февраля по 19 марта загрузили 1,9 миллиона украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Среди них более 1,3 миллиона пользователей мобильной операционной системы Android от компании Google и более 600 тысяч пользователей операционной системы iOS от компании Apple.

В “Дії” можно пройти идентификацию через ПриватБанк или систему BankID. Это надежный способ подтвердить свою личность через свой банк.

Сейчас в мобильном приложении “Дія” доступны цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. За это время: 1,548,557 – запросов на получение прав, 818,548 – выданных прав, 1,548,388 – запросов на получение техпаспорта, 677,172 – выданных техпаспортов.

Также с 15 марта студенты тестируют электронный студенческий билет. Есть первые результаты: 5,206 – уникальных пользователей, 5,121 – авторизованных, 2,273 – выданных студенческих, 694 – студенческие без фото.

За период с 6 февраля по 19 марта более 800 тысяч граждан получили оцифрованные права и почти 700 тысяч – техпаспорта.

Справка Finance.ua:

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

В приложении “Дія” планируют добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которую там будет видно.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

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