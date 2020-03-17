Tesla приостанавливает работу на своем заводе в Калифорнии

Компания Tesla прекратит изготавливать электромобили на заводе во Фримонте, что в Калифорнии (США), из-за приказа властей штата в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает The new York Times.

Производство электромобилей на калифорнийском заводе должно прекратиться до конца дня в понедельник, 23 марта. В то же время в компании отмечают, что «жизненно важные» работы на заводе продолжатся.

Кроме калифорнийского завода, в Tesla все еще будет продолжать работать Gigafactory в штате Невада. На этот завод приказ штата Калифорния не распространяется.

Ограничительные меры в Калифорнии ввели в связи с распространением коронавируса. Так власти штата планируют уменьшить активность людей и заодно возможности для распространения болезни.