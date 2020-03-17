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Межбанк: спекулятивная раскачка усилится

Межбанк: спекулятивная раскачка усилится

Пятница продолжит будоражить валютный рынок. Спекулятивная раскачка межбанка усилится с активным желанием части участников торгов загнать курс существенно выше 28 гривен. Хотя объективно – есть факторы для ситуативного укрепления позиций гривны. И он обычно всегда срабатывал – а именно, пик бюджетных платежей у клиентов. Даже с учетом послаблений бизнесу в связи с карантином – суммы, которые компании должны заплатить государству – значительные. И это сужает возможности по скупке валюты импортерами, и увеличивает продажу валюты экспортерами. Обычно такой дефицит гривны – играет в пользу нацвалюты.

Но в период карантина и паники – многие факторы в полной мере не срабатывают. Против нацвалюты играет как рост котировок обменок на фоне недостатка наличной валюты, так и всеобщая нервозность из-за нагнетания проблемы коронавируса и его распостранения. Это валит не только украинские рынки, но и международные. И опосредованно – влияет и на курс гривны относительно всех валют.

Спекулянты продолжат играть “на повышение” на межбанке.

На рынок будут влиять: 1) продолжение лихорадки пары евро/доллар на международных рынках; 2) пик бюджетных платежей у клиентов;3) продолжение раскачки наличного рынка и спекулятивная игра между курсами нала и безнала, что расшатывает рынок еще больше;4) предстоящее погашение депсертификатов НБУ на 140 млрд гривен (из которых, правда, значительная часть будет снова перевложена госбанками на новый срок и таким образом реального давления на курс не окажет); 5) нервозность самого населения и бизнеса в связи с событиями вокруг коронавируса как в Украине, так и в мире.

НБУ придется опять гасить панику. На момент написания статьи он уже продал $150 млн по 27,99 гривен и пока ушел с рынка. Но мы думаем – ненадолго.

По прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $310-400 млн при заключении до 580- 670 сделок с достаточно широким коридором по доллару в пределах 27,95-28,30 гривен.

Из-за большой волатильности котировок межбанка — курсы наличного рынка сегодня снова будут многократно меняться в большинстве действующих обменников.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,80-28,10 гривен и продажа 28,20-29,00.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,81 / 27,88
евро – 30,00 / 30,08
российский рубль – 0,345/ 0,346

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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