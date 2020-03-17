НБУ назвал причины ослабления гривны

Национальный банк 19 марта на межбанке продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса и подчеркнул, что гривна слабеет в первую очередь из-за панических настроений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK .

“Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, по-прежнему не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса.

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Причины ослабления гривны. Гривна слабеет в первую очередь из-за психологического фактора и панических настроений.

Спрос. В Нацбанке отметили, что спрос на валюту больше, чем предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса.

Справка Finance.ua:

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам.

Ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 г. были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.