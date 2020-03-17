НБУ назвал причины ослабления гривны

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Национальный банк 19 марта на межбанке продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса и подчеркнул, что гривна слабеет в первую очередь из-за панических настроений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.
“Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, по-прежнему не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса.
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Причины ослабления гривны. Гривна слабеет в первую очередь из-за психологического фактора и панических настроений.
Спрос. В Нацбанке отметили, что спрос на валюту больше, чем предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса.
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