😷 В КГГА рассказали, какой ущерб от коронавируса в Киеве

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Киевские власти подсчитали, что на сегодня убытки от коронавируса в Киеве составляют около 1,5 млрд гривен.
Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
Как отметил Поворозник, это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона о поддержке бизнеса в условиях карантина.
“Прямые убытки с учетом того, что мы видим сегодня – это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки – цифры могут быть совсем другие”, – рассказал он.
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