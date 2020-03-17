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😷 В КГГА рассказали, какой ущерб от коронавируса в Киеве

&#128567; В КГГА рассказали, какой ущерб от коронавируса в Киеве

Киевские власти подсчитали, что на сегодня убытки от коронавируса в Киеве составляют около 1,5 млрд гривен.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Как отметил Поворозник, это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона о поддержке бизнеса в условиях карантина.

“Прямые убытки с учетом того, что мы видим сегодня – это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки – цифры могут быть совсем другие”, – рассказал он.

Справка Finance.ua:

  • В “Голосе Украины” в четверг, 19 марта, была опубликована поправка в закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни”.
По материалам РБК-Украина
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