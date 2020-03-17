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Xiaomi открыла свои 1800 магазинов по всему Китаю

Xiaomi открыла свои 1800 магазинов по всему Китаю

Xiaomi, одна из ведущих компаний по производству бытовой электроники в Китае, сегодня объявила, что после временного закрытия из-за вспышки коронавируса компания вновь откроет более 1800 магазинов Xiaomi по всей стране.

Она также добавила, что будет принимать строгие меры для дезинфекции в магазинах, введёт измерения температуры и предпримет некоторые другие шаги. Xiaomi также призывает клиентов соблюдать меры безопасности и просит их сотрудничества.

Ранее компания закрыла свои розничные магазины в Китае и заявила, что эта мера необходима для содействия работе по профилактике и борьбе с эпидемией в Китае. Приостановка производственной деятельности на ряде заводов в Китае может привести к затруднению производственных процессов и дефициту поставок конечных устройств, поскольку многие города оказались в закрытом положении. Xiaomi уже столкнулась с недостатком компонентов. А чем дольше фабрики остаются закрытыми, тем больше это оказывает влияние на ситуацию и вносит неопределённость.

Xiaomi — далеко не единственная компания, которая решила закрыть часть своего бизнеса. В прошлом месяце крупные технологические гиганты объявили о временном закрытии всех корпоративных офисов, производственных предприятий и розничных магазинов по всему Китаю. К таким компаниям относятся Apple, Samsung, Microsoft, Tesla и Google.

По материалам 3dnews.ru
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